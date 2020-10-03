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Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü! Doktorundan açıklama geldi
Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü! Doktorundan açıklama geldi
Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Trump, Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi. Gazetecilere açıklamada bulunmayan Trump, baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.
03.10.2020 08:57
- Son Güncelleme: 03.10.2020 09:07
Trump, ardından, gelecek birkaç gününü geçireceği Maryland eyaletindeki Walter Reed Askeri Hastanesine vardı.
Koronavirüse (Covid-19) yakalanan ABD Başkanı Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın ilaç tedavisine başladığını ancak ek oksijene ihtiyaç duymadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Trump'ın nefes alıp vermede problem yaşadığı iddialarına yönelik olarak, ABD başkanının remdesivir tedavisine başladığını ancak ek oksijen desteği almadığını söyledi.
'TRUMP ÇOK İYİ DURUMDA'
Tedaviyi başlatma kararının uzmanlarla görüşülerek verildiğini açıklayan Conley yaptığı açıklamada, "Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadesini kullandı.