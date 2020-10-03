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Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü! Doktorundan açıklama geldi

Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Trump, Beyaz Saray'dan üzerinde takım elbisesi ve yüzünde maske ile yürüyerek çıkıp, kendisini bekleyen başkanlık helikopterine bindi. Gazetecilere açıklamada bulunmayan Trump, baş parmağını kaldırıp "her şey yolunda, sorun yok, çok iyi" anlamlarında kullanılan işareti yaparak görüntü verdi.

03.10.2020 08:57 - Son Güncelleme: 03.10.2020 09:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





