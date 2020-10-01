Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayanan çatışma, jeostratejik açıdan da önemli görülüyor. Temmuz ayında Ermeistan ordusunun başlattığı saldırıların ardından Türkiye ve Azerbaycan askeri işbirliğini daha da güçlendirme yoluna gitti.

Türkiye ve Azerbaycan önemli askeri tatbikatlara imza attı. Azerbaycan ordusu son harekatta bunun meyveleri alındı.

ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ

27 Eylül Pazar günü Ermenistan'ın açtığı ateşe çok sert yanıt verildi. 5 gün boyunca devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusu çok büyük kayıplar verdi.

TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

RadioFreeEurope haber sitesine konuşan Rus Güvenlik Analisti Aleksandr Golts, Türkiye'nin son gelişmelere müdahil olmasının Kafkasya'da dengeleri değiştirebileceğini söyledi.

"Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir."

RUSYA BÖLGEYİ SİLAHLANDIRIYOR

Golts uzun yıllardır Rusya'nın bölgeyi silahlandırdığını ve Azerbaycan-Ermenistan'ın silahlanma yarışına girdiğini söyledi.

Bunun riskli bir politika olduğunu sölyeyen Golts, MİNSK üçlüsü oluşturan Fransa, ABD ve Rusya'nın bu çatışmalara sessiz kaldığına dikkat çekti.