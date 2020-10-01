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    • Dünya
    • 01.10.2020 13:10
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    • 01.10.2020 13:10
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    Ermenilerin 'larla vurulduğunu gören Ruslar: kabusumuz olur

    ’ın geçen Pazar yaptığı alçak saldırının ardından ’ın misliyle verdiği karşılıkta Türk ’larının kullanılması ’yı da korkuttu. Rus güvenlik analisti, "Rusya, 30 yıldır 'da ana oyuncu. da her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak anlaşmazlığında 'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabili” dedi.

    Türkiye kabusumuz olur

    ile arasında bölgesinde yaşayanan , jeostratejik açıdan da önemli görülüyor. Temmuz ayında Ermeistan sunun başlattığı saldırıların ardından ve Azerbaycan askeri işbirliğini daha da güçlendirme yoluna gitti.

    Türkiye ve Azerbaycan önemli askeri tatbikatlara imza attı. Azerbaycan ordusu son harekatta bunun meyveleri alındı.

    ERMENİSTAN AĞIR KAYIPLAR VERDİ
    27 Eylül Pazar günü Ermenistan'ın açtığı ateşe çok sert yanıt verildi. 5 gün boyunca devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusu çok büyük kayıplar verdi.

    TÜRKİYE DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
    RadioFreeEurope haber sitesine konuşan Rus Güvenlik Analisti Aleksandr Golts, Türkiye'nin son gelişmelere müdahil olmasının Kafkasya'da dengeleri değiştirebileceğini söyledi.

    ", 30 yıldır 'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir."

    RUSYA BÖLGEYİ SİLAHLANDIRIYOR
    Golts uzun yıllardır Rusya'nın bölgeyi silahlandırdığını ve Azerbaycan-Ermenistan'ın silahlanma yarışına girdiğini söyledi.

    Bunun riskli bir politika olduğunu sölyeyen Golts, MİNSK üçlüsü oluşturan , ABD ve Rusya'nın bu çatışmalara sessiz kaldığına dikkat çekti.

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    Haberler Dünya Ermenilerin SİHA'larla vurulduğunu gören Ruslar: Türkiye kabusumuz olur