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    • 01.10.2020 09:53
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    Son dakika: : Ermeniler Terter kentini bombalıyor

    Son dakika haberine göre, , 'ın Terter kentini bombaladığını açıkladı. Bombalama sonucu Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azeri sunun gece boyunca, işgal altındaki topraklarda bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin mevzilerini vurduğunu bildirdi.

    DHA
    Ermeniler Terter kentini bombalıyor

    - arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni suna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.

    Azerbaycan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlar kapsamına Ermeni ordusunun mevzilerine gece saatlerinde toplarla saldırı düzenlediğini belirtti.

    TREN İSTASYONUNU BOMBALADILAR
    Azerbaycan ordusunun saldırıları sonrasında ağır kayıplar vererek cephe hattındaki önemli bölgelerden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya başladı.

    Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir tren istasyonunu bombalaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti.




    AZERBAYCAN ORDUSU GECE BOYUNCA OPERASYONLARINA DEVAM ETTİ
    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi..

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