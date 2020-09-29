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    • Dünya
    • 29.09.2020 11:53
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    • 29.09.2020 11:53
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    Azerbaycan'dan 'a F-16 yanıtı: Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız

    Son dakika haberine göre, Başkanı , 'ın "Azerbaycan’a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi. Dargahli, Erivan yönetiminin provokasyonlarının kışkırtıcı olduğunu ifade ederek, "Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız" açıklamasında bulundu.

    Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı!

    Başkanı , 'ın "Azerbaycan'a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi.

    "Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor"

    Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor. Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

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