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    • 29.09.2020 10:52
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    Son dakika: , ordusunun bir alayını imha etti

    Son dakika haberine göre, ordusunun, ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tanklarının vurulma anlarını paylaştı.


    ordusunun, ordusunun motorlu piyade alayını imha ettiği bildirildi.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı darmadağın edildi." ifadesini kullandı.


    İnsan ve askeri teçhizat kaybına uğrayan düşman alayının tamamen imha edildiğini ifade eden Dergahlı, düşman ordusunun komutanlığının herkesi ölü ve yaralıların tahliyesine yardım etmeye çağırdığını aktardı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir alayını imha etti
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