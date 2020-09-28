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    • 28.09.2020 20:27
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    Stoltenberg'den olası Türk-Yunan sı hakkında açıklama: Bir çözüm bulabilmemiz öncülüğündeki çabalara destek olabilir

    Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ile arasında 'de ayrışma usüllerinin ele alındığı görüşme sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu mekanizmayı kurabilecek bir çözüm bulabilmemiz, altta yatan asıl sorunlar hakkındaki görüşmelere imkan tanıyacak öncülüğündeki çabalara destek olabilir." dedi.

    AA
    Olası Türk-Yunan çatışması hakkında NATO'dan açıklama

    Stoltenberg, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladığı bir internet etkinliğinde, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de istenmeyen olayları ve kazaları engellemeyi amaçlayan çatışmayı önleme mekanizması veya ayrıştırma usülleri kurulmasını hedefleyen teknik görüşmelerle ilgili soru üzerine, iki NATO müttefiki arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

    Bölgede önemli miktarda savaş gemisi, uçak gibi askeri unsur bulunduğunu belirten Stoltenberg, bu nedenle NATO olarak girişimde bulunduklarını ve iki müttefiki bir araya getirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Stoltenberg, askeri çatışmayı önleme mekanizmaları geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

    "Bundaki amaç gemileri, uçakları birbirlerinden belli bir mesafede tutmak ve sorumlu bir tutum sergilenmesini sağlamak. Böylece istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek. Böyle bir şey olursa da durumun kontrolden çıkmasını engellemek. Aynı bölgede bu kadar çok gemi, uçak olursa böyle riskler olur."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmeler yaptığını hatırlatan Stoltenberg, böylece askeri teknik görüşmelerin başladığını dile getirdi.

    Stoltenberg, "Bu mekanizmayı kurabilecek bir çözüm bulabilmemiz, altta yatan asıl sorunlar hakkındaki görüşmelere imkan tanıyacak Almanya öncülüğündeki çabalara destek olabilir. NATO'da bu konudaki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

    NATO, Doğu Akdeniz'de ağustosta gerginliğin artması üzerine 3 Eylül'de Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında teknik görüşmeler başladığını duyurmuştu. Askeri heyetler, Brüksel'deki NATO karargahında bugüne kadar 5 görüşme yaptı.
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