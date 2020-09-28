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    • 28.09.2020 11:43
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    Son dakika: 'dan flaş karar: hariç uçuşları durdurdu

    Son dakika haberine göre , haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı. Dün sabah saatlerinde -Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine lar başlamıştı.

    Azerbaycan'dan flaş karar: Türkiye hariç durdurdu

    'ın 'a yönelik hukuk dışı saldırısı sonrası Azerbaycan su'nun başlattığı harekat sürüyor.

    Haber'in haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı bugün imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevi bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınması ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

    Ayrıca, Azerbaycan, haricindeki ülkelere yapılan tüm dış uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

    Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine lar başlamıştı.

    Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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