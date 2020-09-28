Sörmürgeci güçlerin kuklası Rum ve Ermeni'ye 83 milyon'dan mesaj: Ezer geçeriz!

Batı, güçlenen Türkiye'yi kıskandı. Irak'tan, Suriye'den sonra Doğu Akdeniz'de maşalarını karşımıza çıkardı. şimdi de Ermeniler'i Azerbaycan'a saldırttı.

Fakat Ankara kararlı davrandı. Hepsi akdeniz'den kaçtı. Azeriler de Ermenistan'a tokadı bastı. Türk SİHA'larıyla sınırdaki Rus radarlarını ortadan kaldırdı.

Başkan Erdoğan: Türk milleti kardeşlerinin yanında

Aliyev: Şehitlerin intikamını alacağız

Azeriler 6 köyü geri aldı

AB: Operasyonu durdurun

İsrail bu kez Lübnan'la görüşüyor.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırdı. Sivilleri hedef aldı. Dünyanın sessiz kaldığı olaya en sert çıkışı Türkiye yaptı. Başkan Erdoğan, Azeri kardeşlerimize 'Yanınızdayız' mesajı yolladı.



ERMENİSTAN, bir kez daha gerilimi tırmandırdı. Dün sabah sınır boyundaki Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Anında karşılık veren Azerbaycan ordusu, 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardı. Özel bir oturumla topplanan Azerbaycan Parlamentosu bazı şehir ve bölgelerde sıkıyönetim kararı aldı. Saldırıya Türkiye'den tepki yağdı. Başkan Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını sürdürecektir" ifadesini kullandı



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün ulusa seslendi. "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Karabağ Azerbaycan'ındır" dedi.



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Türkiye, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: Ermenistan'ın sivillere yönelik yaptığı saldırıyı kınıyorum. Can Azerbaycan'ın yanındayız.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSI AKAR: Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELI: Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur.

SİHA'LARIMIZ DESTAN YAZDI

Azerbaycan, saldırıya anında yanıt verdi. Selçuk Bayraktar'ın başında olduğu BAYKAR tarafından geliştirilen 'Bayraktar-TB2' SİHA'larıyla düzenlenen hava saldırılarında Ermenistan'a ait çok sayıda hedef yerle bir edildi.



Ermenistan'ın hedef aldığı köylerde ölü ve yaralıların olduğu açıklandı.