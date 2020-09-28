Paşinyan Ermenilerin Dağlık Karabağ'da binlerce yıldır yaşadığını öne sürdü. Sunucu müdahale etmek zorunda kalarak "Sizinle açık konuşacağım, binlerce yıl önceki tarihinize geri dönemeyiz. Yapabileceğimiz şey bugünün gerçekliğinden bahsetmek. Birleşmiş Milletler çok açık bir karar kabul etti. O karar, Azerbaycan topraklarından Ermeni güçlerinin derhal ve ön koşulsuz çekilmesini öngörüyor. Uluslararası hukuka göre, askerleriniz işgal gücü. Sizse, Dağlık Karabağ'a gidip bu bölgelerin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Siz kesin olarak barış elçisi değilsiniz.'' ifadeleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı.