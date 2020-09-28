Rus haber ajansı Sputnik, Ermenistan'ın sözcülüğü görevini üstlendi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada Ermenistan'ın savunuculuğunu yapan Rus ajansı, Ermenistan'ın ağır kayıplarını görmezden gelerek, Azerbaycan ve Azerbaycan ordusu aleyhinde yayınlara imza atıyor.
YALAN HABERLERLE TÜRKÜN SAVAŞ GÜCÜNÜ PERDELEMEK İSTİYOR
Yeni Şafak'ın aktardığına göre Sputnik, Türkiye tarafından Suriye'den Azerbaycan'a asker transfer edildiğine dair yalan haberleri gündeme taşıyan Sputnik provokatif açıklamalara yer veriyor.
ERMENİSTAN'IN KOLTUK DEĞNEĞİ
Sputnik'in söz konusu haberinde Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan'ın iddialarına yer verilerek Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriye'den asker gönderdiği yalanı haberleştirildi.
Ermenistan ordusundaki ağır kayıpları görmeyen ajans, düşürülen bir Azerbaycan İHA'sının haberini manşetine taşıdı. Ajans Azerbaycan İHA'sının düştüğünü öne sürdü. Videoda kırsal bir alanda teneke toplayan siviller görülüyor.
SPUTNİK'İN PATRONU ERMENİ
Rusya'nın dünya çapında tanınan medya organları RT kanalı ve Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Ermeni kökenlidir.