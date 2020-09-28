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    • 28.09.2020 23:02
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    Türkün pençesini yiyen Ermeniler'in kara propagandasını haber ajansı yapıyor

    Türkler, düşmanı er meydanında darmadağın ederken , hem Türkçe hem de İngilizce yaptığı yayınlarla ''ın sözcülüğünü yapıyor. Ermenistan basınında yer alan asılsız bilgileri haberleştiren ajansı son olarak, İHA'sının düştüğünü öne sürdü. Videoda kırsal bir alanda teneke toplayan siviller görülüyor. Rus ajansı ayrıca, Ermenistan kaynaklarının " li savaşçıları Azerbaycan'a gönderiyor" yalanına sarılarak, Azerbaycan'ın askeri operasyonlarındaki başarısını gölgelemeye çalıştı.

    Ermeniler'in koltuk değneği Sputnik

    Rus haber ajansı Sputnik, Ermenistan'ın sözcülüğü görevini üstlendi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmada Ermenistan'ın savunuculuğunu yapan Rus ajansı, Ermenistan'ın ağır kayıplarını görmezden gelerek, Azerbaycan ve Azerbaycan ordusu aleyhinde yayınlara imza atıyor.

    YALAN HABERLERLE TÜRKÜN SAVAŞ GÜCÜNÜ PERDELEMEK İSTİYOR

    Yeni Şafak'ın aktardığına göre Sputnik, Türkiye tarafından Suriye'den Azerbaycan'a asker transfer edildiğine dair yalan haberleri gündeme taşıyan Sputnik provokatif açıklamalara yer veriyor.

    ERMENİSTAN'IN KOLTUK DEĞNEĞİ

    Sputnik'in söz konusu haberinde Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Vardan Toganyan'ın iddialarına yer verilerek Türkiye'nin Azerbaycan'a Suriye'den asker gönderdiği yalanı haberleştirildi.

    Ermenistan ordusundaki ağır kayıpları görmeyen ajans, düşürülen bir Azerbaycan İHA'sının haberini manşetine taşıdı. Ajans Azerbaycan İHA'sının düştüğünü öne sürdü. Videoda kırsal bir alanda teneke toplayan siviller görülüyor.

    SPUTNİK'İN PATRONU ERMENİ

    Rusya'nın dünya çapında tanınan medya organları RT kanalı ve Sputnik'in Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Ermeni kökenlidir.
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