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    • 26.09.2020 06:49
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    Son dakika: basınından bomba iddiası: resmi başvuruyu yaptı

    Son dakika haberine göre, 'le kısa süre önce "normalleşme" anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (), savaş uçaklarını satın alabilmek için 'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.

    AA
    ABD basınından bomba iddia: Resmen başvurdular

    'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, 'nin 'le anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.

    Habere göre, Savunma Bakanlığı ile yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail'in silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.

    ABD Başkanı ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

    İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda 'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.

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