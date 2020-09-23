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    • 23.09.2020 16:51
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    Avrupa, emirlere boyun eğen eski 'yi özlüyor: "Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sırlı ve dikkatli olmalı"

    'nin, 'de yer altı kaynaklarına yönelik araştırma ve sondaj çalışmaları sürüyor. Başta Yunanistan ile Rum yönetimi olmak üzere birçok ülke Türkiye'nin bu haklı çalarını engelleme girişimlerine rağmen Türkiye, Başkan Erdoğan lideliğinde tehditlere boyun eğmiyor. Türkiye'nin bu konudaki dik duruşu, bölgedeki düşmanlarını da rahatsız ediyor. Son olarak 'nın eski Ankara Büyükelçisi, Başkan Erdoğan'ın ardından Türkiye ile "yeniden dost olabileceklerini" yazdı. Erdmann, "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde" isimli makalesinde "'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın gitmesini bekleyin

    2 ay öncesine kadar 'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Martin Erdmann, 'a ile arasında süren gerginlikle ilgili bir makale kaleme aldı.

    "ERDOĞAN'IN NEFESİ KESİLDİĞİNDE..."
    AB'nin şu ana kadar Türkiye'ye boyun eğdirememesine değinen Erdmann, "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde" isimli makalesinde "Avrupa Erdoğan'ın 'nefesi kesilene' kadar sabırlı ve dikkatli olmalı. O gün geldiğinde Türkiye tekrar 'dostumuz' olacak." ifadelerini kullandı.

    AB'ye ve NATO üyesi ülkelere çözüm önerisi de sunan Erdmann şu ifadeleri kullandı;

    "STRATEJİK DİKKAT"
    Stratejik dikkat, ertesi güne, yani Türkiye'nin mevcut liderliğinin gücünün tükendiği güne odaklanılmalı. Bunun için bir tarih yok, ancak bir süredir mevcut sistemin çöküşünün işaretleri var.

    Çünkü X gününden sonra bile Türkiye, dünyanın en huzursuz bölgelerinden birinde komşumuz, ortağımız ve istikrarın çapası olarak kalacak.

    Ve Türkiye'deki insanlar bugün olduğu gibi bu gelecekte de aynı olacak. Bugünün sıcağında, Avrupa ile Türkiye arasında uzun vadeli, müreffeh bir işbirliği için umutlarınızı ve özlemlerinizi hayal kırıklığına uğratmamalıyız.

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