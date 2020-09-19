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    • 19.09.2020 15:03
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    Başkan Erdoğan’a alçak saldırı yapan Yunan paçavraya şok: Web sitesi hacklendi

    Yunan paçavrası Dimokratia, Başkan 'a alçakça küfür edilmişti. Bu küstah ve alçak saldırının ardından grubu harekete geçti. Hackerlar, Başkan Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesini hackledi.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Erdoğan’a alçak saldırı yapan gazeteye şok

    ile arasında tansiyon yükselirken, Yunan medyasında küstah manşetler yer almaya başladı. Türkiye ile sahada bir türlü başa çıkamayan, masada da kaybetmemek için sürekli kaçan Yunanistan'da medya da raydan çıktı. Ülkede yayın yapan Dimokratia isimli gazete dün ahlaksız bir manşet ile okuyucularının karşısına çıkmıştı.

    TÜRK HACKERLAR SİTEYİ UÇURDU
    Sık sık Türkiye ile ilgili provokatif haberlerin yer aldığı gazetenin manşetinde Başkan 'a alçakça küfür edilmişti. Bu küstah ve alçak saldırının ardından grubu harekete geçti. Hackerlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesini hackledi.

    'Türkler geliyor' yazan hacker grubunun sözleri ardından site kapatıldı.

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