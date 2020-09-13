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    • Dünya
    • 13.09.2020 Gazete
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    'nın üssü yakınında şüpheli ölümü!

    32 yaşındaki , geçtiğimiz günlerde iki arkadaşıyla birlikte 'ya gitti. 'nda şişme bir bot kiralayan ve denize açılan grup, bir süre fotoğraf çekti. Kısa süre sonra Fedorova dengesini kaybetti. Denize düştü ve kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Olayın 'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesini beraberinde getirdi.

    Ca'sus!'
    Dünya, Rus modelin şüpheli ölümüne kilitlendi. 32 yaşındaki Galina Fedorova, geçtiğimiz günlerde iki arkadaşıyla birlikte 'ya gitti. 'nda şişme bir bot kiralayan ve denize açılan grup, bir süre fotoğraf çekti. Kısa süre sonra Fedorova dengesini kaybetti.

    Denize düştü ve kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Olayın NATO'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesini beraberinde getirdi. Savcılık, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını belirtti.




    Güzel model, kayalıklara çarparak can verdi.

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    Haberler Dünya Galina Fedorova'nın NATO üssü yakınında şüpheli ölümü!
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