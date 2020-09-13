Dünya, Rus modelin şüpheli ölümüne kilitlendi. 32 yaşındaki Galina Fedorova, geçtiğimiz günlerde iki arkadaşıyla birlikte İtalya'ya gitti. Sardunya Adası'nda şişme bir bot kiralayan ve denize açılan grup, bir süre fotoğraf çekti. Kısa süre sonra Fedorova dengesini kaybetti.
Denize düştü ve kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Olayın NATO'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesini beraberinde getirdi. Savcılık, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını belirtti.
Güzel model, kayalıklara çarparak can verdi.
Denize düştü ve kayalıklara çarparak yaşamını yitirdi. Olayın NATO'nun Avrupa'daki en önemli üssünün çok yakınında gerçekleşmesi casusluk şüphesini beraberinde getirdi. Savcılık, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırıldığını belirtti.
Güzel model, kayalıklara çarparak can verdi.