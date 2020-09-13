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    • Dünya
    • 13.09.2020 21:31
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    • 13.09.2020 21:31
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    'da dikkat çeken rakamlar! Son 24 saatte 7 bin 183 vakası tespit edildi

    'da salgınında son 24 saatte 7 bin 183 vaka görüldü. Dün bir günde 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

    Fransa'da 24 saatin rakamları dikkat çekti!

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 183 vaka görüldü.

    Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü.

    Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 183 artışla 381 bin 94'e yükseldi.

    Hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 916'ya ulaştığı ülkede Kovid-19 nedeniyle 673'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 262 kişinin tedavisi sürüyor.

    DÜN VAKADA ZİRVEYİ GÖRDÜLER
    Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

    Fransa'da dün bir günde 10 bin 561 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

    , ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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