İspanya koronavirüste kabusu yaşıyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı.

566 BİN 326 VAKA

Sağlık Bakanlığı, dün 554 bin 143 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 12 bin 183 artışla 566 bin 326 olarak güncelledi.

Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artışla da ilk sırada bulunuyor.

Bugün açıklanan 12 bin 183 yeni vaka, İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiği 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış oldu.

Kovid-19'dan son 7 günde 241 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 29 bin 747'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son bir haftada Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 191 hasta olduğu ve bunlardan 165'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanyol devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Hastanelerde bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum. PCR testlerinde çok ciddi artış sağladık. Günlük 100 bin PCR testini gördük. Salgının zirve yaptığı dönemlerde (mart-nisan) bu sayı 3 kat daha azdı. Erken teşhis iyi çalışıyor." açıklamasında bulundu.

İSPANYA KRALI'NIN KIZI TEDBİREN KARANTİNAYA ALINDI

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, başkent Madrid'deki Santa Maria de los Rosales özel okuluna giden 14 yaşındaki Prenses Leonor'un bir sınıf arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkması yüzünden, okullarda uygulanan protokol gereği tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte karantinaya alındığı bildirildi.