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    • 11.09.2020 23:30
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    kabusu yaşıyor! 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 12 bini aştı! Kral 6. Felipe'nin kızı karantiaya alındı...

    Koronavirüs salgınında 'da vaka sayısı her geçen gün artış gösterirken, bakanlık tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 183 kişinin virüse yakalandığı belirtildi. İspanya'da Kral 6. Felipe'nin büyük kızı ve tahtın ilk veliahtı 'un da karantinaya alındığı açıklandı.

    AA
    İspanya kabusu yaşıyor!

    koronavirüste kabusu yaşıyor.

    İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı.

    566 BİN 326 VAKA
    , dün 554 bin 143 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 12 bin 183 artışla 566 bin 326 olarak güncelledi.

    Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artışla da ilk sırada bulunuyor.

    Bugün açıklanan 12 bin 183 yeni vaka, İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiği 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış oldu.

    Kovid-19'dan son 7 günde 241 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 29 bin 747'ye çıktığı kaydedildi.

    Ülkede son bir haftada Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 191 hasta olduğu ve bunlardan 165'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

    Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanyol devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Hastanelerde bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum. PCR testlerinde çok ciddi artış sağladık. Günlük 100 bin PCR testini gördük. Salgının zirve yaptığı dönemlerde (mart-nisan) bu sayı 3 kat daha azdı. Erken teşhis iyi çalışıyor." açıklamasında bulundu.

    İSPANYA KRALI'NIN KIZI TEDBİREN KARANTİNAYA ALINDI
    Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, başkent Madrid'deki de los Rosales özel okuluna giden 14 yaşındaki 'un bir sınıf arkadaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkması yüzünden, okullarda uygulanan protokol gereği tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte karantinaya alındığı bildirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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