Rusya'ya ait savaş uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait keşif araştırma uçağını tespit ettiği ve ülke sınırlarına girişini engellediği bildirildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının Karadeniz'de tespit edilen ABD'ye ait US Boeing RC-135 tipi keşif araştırma uçağının ülke sınırlarına girişini engellediği ifade edildi.

İNGİLTERE VE NORVEÇ UÇAKLARINI DA ENGELLEMİŞTİ

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Norveç'e ait bir denizaltısavar uçağını engellediğini duyurdu.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri'ne bağlı Lockheed P-3 Orion tipi denizaltısavar uçağını engellediği bildirildi.

Norveç askeri uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, İngiltere ait olan ve ülke sınırına yaklaşan gözetim uçağını engellediğini duyurdu.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, İngiltere'ye ait Sentinel R1 tipi gözetim uçağını engellediği bildirildi.

İngiliz gözetim uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.