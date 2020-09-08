Rus aşısı Sputnik-V hakkında yeni gelişme! Rus yetkililer dünyaya duyurdu: Başlandı

Chuchalin, istifa açıklamasını yaparken aşının arkasında olduğu bilinen iki ismi özellikle işaret etmişti. Bu isimler aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich.

'TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ!'

Chuchalin açıklamasında bu iki isme gerek Rusya gerekse uluslararası olarak kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını belirtmişti.