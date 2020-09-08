Rus aşısı Sputnik-V hakkında yeni gelişme! Rus yetkililer dünyaya duyurdu: Başlandı

Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Sputnik-V' olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı.
Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova'da yaşayanların korona virüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.
Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.
RUSYA'DA ŞOKE EDEN AŞI İSTİFASI!
Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıklamıştı.
Chucalin, Sputnik V adı verilen aşıyla ilgili tıpkı batıdan gelen eleştiriler gibi aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Chuchalin, istifa açıklamasını yaparken aşının arkasında olduğu bilinen iki ismi özellikle işaret etmişti. Bu isimler aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich.
'TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ!'
Chuchalin açıklamasında bu iki isme gerek Rusya gerekse uluslararası olarak kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını belirtmişti.
Chuchalin, bu durumu kabul edemeyeceği bildirerek tıp biliminin en önemli parçası olan 'Hiçbir cana zarar vermeme' etik ilkesinin çiğnendiğini söylemişti. Chuchalin ayrıca meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da aktarmıştı.
ABD'DE SALGINLA MÜCADELENİN EN YETKİLİ İSMİ: GÜVENLİ OLDUĞUNDAN ŞÜPHELİYİM
ABD'li salgınla mücadele yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu koronavirüs (Covid-19) aşısı konusunda şoke eden ifadeler kullandı. Fauci, "Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey" dedi.