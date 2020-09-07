Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 30 milyona yakın kişiye bulaştı. 870 bini aşkın kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyanın koronavirüsü durdurmak için başlattığı aşı çalışmaları birer savaşa döndü. Birçok ülke koronavirüs aşısı ürettiğini iddia ederken işin içerisine istihbarat da girdi.

Çinli istihbarat ajanlarının, ilaç şirketlerinin peşine düşmek yerine kolay hedef olacağına inanarak son teknoloji araştırma yapan Kuzey Carolina Üniversitesi ve diğer okullarda dijital keşif yaptığı belirtiliyor. New York Times'ın haberine göre istih- barata yakın bazı yetkililer, Çinli internet korsanlarının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) geliştirilen aşılara dair topladığı verileri de gizlice kullandığını öne sürdü.

ASTRAZENECA ÖNCELİKLİ HEDEF

Rusya'nın önde gelen istihbarat servisi S.V.R ise ABD, Kanada ve İngiltere'deki aşı araştırma ağlarını hedef aldı. Rusya'nın faaliyetleri ilk olarak uluslararası fiber optik kabloları izleyen bir İngiliz casus teşkilatı tarafından tespit edildi. İngiliz, Amerikan ve Kanada istihbarat servislerinin açıkladığına göre Rus istihbaratı öncelikli olarak, Oxford Üniversitesi'nin ve eczacılık partneri Ast- raZeneca'nın araştırmalarına odaklandı.