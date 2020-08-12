ABD'den Rusya'ya aşı göndermesi: Güvenli olduğundan şüpheliyim

ABD'li salgınla mücadele yetkilisi Dr. Anthony Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu koronavirüs (Covid-19) aşısı konusunda şüpheleri olduğunu ifade etti. Fauci, "Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey" dedi.

ABD'de salgına mücadelede tek yetkili isim olan Dr. Anthony Fauci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün duyurduğu koronavirüs aşısına ilişkin eleştirilerde bulundu. Dr Fauci, ABD medyasına verdiği röportajda, "Umarım Ruslar aşının gerçekten etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamışlardır. Bunu yaptıklarından şüphe duyuyorum. Aşıya sahip olmak başka bir şey, etkili ve güvenli olduğunu kanıtlamak başka bir şey" dedi.

"İSTESEK BİZ DE BİR HAFTA İÇİNDE ÇIKARABİLİRDİK"

Dr. Fauci, ABD'nin de isteseydi koronavirüs aşısını bir hafta içerisinde çıkarabileceğini ifade ederek, "Eğer insanlara zarar vermeyi ya da onlara işe yaramayan bir şeyi vermeyi göze alsaydık aşıyı biz de bir hafta içerisinde çıkarabilirdik. Ancak işler böyle yürümüyor" dedi.

SPUTNİK V AŞISINI PUTİN DUYURMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Koronavirüsüne karşı geliştirilen aşının üretimine yakında başlanacağını duyurmuştu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının üretimine onay çıktığı açıklanırken Putin, "Kızım da Covid-19 aşısı oldu" dedi. Dünya Sağlık Örgütü, aşı ile ilgili ilk açıklamayı yaptı. DSÖ sözcüsü, "Rus yetkililerle yakın temastayız" dedi. Öte yandan Rusya'nın geliştirdiği aşıya Sputnik V adı verilmişti.

ALMANYA: YETERİNCE TEST EDİLMEDİ!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Rusya'nın korona virüs aşısına ilişkin yaptığı açıklamada aşının yeterince test edilmediğini söyledi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ilk korona virüs aşısının tescillendiğini açıklamasının ardından Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada Rusya'nın Covid-19 aşısının yeterince test edilmediğini söyledi.

Bakan Alman basına yaptığı açıklamada "Milyonlarca veya milyarlarca insana erkenden aşılamaya başlamak tehlikeli olabilir, çünkü aşılama eğer yanlış bir şekilde yapılırsa vücudun aşılamanın kabulünü etkileyebilir, Rusya'da aşı ilgili olan bitenlerden şüpheliyim. Temel sorun Rusya bu aşı ile ilgili detaylı bilgi vermedi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıklamış. Putin, "Korona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" ifadesini kullanmış.

Yerel kaynaklara göre, Rus yetkililer bu aşının güvenli olduğunu belirtiyor. Bu ayın sonunda veya Eylül başında gönüllü olarak sağlık personeline ve ardından öğretmenlere uygulanacağı da açıklandı.