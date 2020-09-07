ABD Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı alay konusu oldu!

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı bir paylaşımda Pompeo'nun UCM hakkındaki "Bu, hilekar bir mahkeme, avukatları tamamen yolsuzluğa bulaşmış ve siyasi. Onlar, ABD'nin Afganistan'ın özgürlüğü için verdiği savaşa katılan Amerikalıları yargılamakla tehdit ediyor, bu kabul edilemez." sözlerine yer verdi.

Ancak paylaşımda "@ICC" kullanıcı adıyla etiketlenen hesabın, UCM değil aynı İngilizce kısaltmaya sahip Uluslararası Kriket Konseyine ait olduğu ortaya çıkınca olay sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu.