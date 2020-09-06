BÖLGEDE ZAMAN ZAMAN BU DEĞİŞİMLER GÖRÜLÜYOR

Öte yandan Washington Post gazetesi, bu hava değişimi ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde, Denver'de kuvvetli soğuk cephe geçişlerinin daha öncede yaşandığını kaydeden gazete, 12 Eylül 1993'de hava 33 derece iken, 13 Eylül akşamında 14 cm karın yağdığını belirtti.

Denver'daki en büyük sıcaklık değişimi ise 25 Ocak 1872'de yaşanmış. Sabah 46 derece olan sıcaklık akşam eksi 20'ye düşmüş.