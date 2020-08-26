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    • Dünya
    • 26.08.2020 18:03
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    • 26.08.2020 18:03
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    'de yeni tip larında rekor artış yaşanıyor

    Yeni tip (Kovid-19) ı nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı 'de son 24 saatte 383 tespit edildi. toplam Böylece vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi. İsviçre'de bugüne kadar virüsten 1722 .

    Avrupa ülkesinde Kovid-19 vakalarında rekor artış

    Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar İsviçre'de 1722 ve Lihtenştayn'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

    Son 24 saatte 383 nın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi.

    Nisan ortasından bu yana günlük vakalarda en yüksek sayının görüldüğü İsviçre'de, , ın kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.

    Zürih, , Friborg ve Valais gibi kantonlarda tüm mağazalarda müşteri ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

    Ülkede, "olağanüstü hal" uygulaması 19 Haziran'da kaldırıldıktan sonra vaka sayıları tekrar yükselişe geçmişti.

    Bunun üzerine, 6 Temmuz'da toplu ulaşım araçlarında, 12 Ağustos'ta uçaklarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.

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