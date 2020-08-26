Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu şöyle konuşuyor: "Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu şikayetlerle başvuran hastada ayırıcı tanıda akla koronavirüsü getirmekte fayda var. Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli. Tüm hastalar için poliklinik hizmeti sırasında sosyal mesafeyi koruyacak ve temizlik kurallarına dikkat edilecek şekilde hareket edilmesi gerekmektedir."