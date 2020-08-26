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    • 26.08.2020 15:53
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    • 26.08.2020 15:57
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    İlk aşı denemesi ona yapılmıştı! Aylar sonra ilk kez konuştu

    'de ilk aşısının yapıldığı Jennifer Haller, denemenin üzerinden yaklaşık 5 ay geçtikten sonra açıklamalarda bulundu. Haller, aşının kendisinde herhangi bir yan etki yapmadığını söyledi.

    İlk koronavirüs aşı denemesi ona yapılmıştı

    aşısının denendiği ilk kişi olan 44 yaşındaki Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı. nın ilk denemesinin 16 Mart'ta yapıldığı ilk insan olan Jennifer Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi.

    'nin Seattle kentinde yaşayan Jennifer Haller, ABD'de aşı enjekte edilen ilk kişi olmuştu. Haller basına yaptığı açıklamada "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" dedi.

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    TEKRAR GÖNÜLLÜ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
    Jennifer Haller, aşının yapıldığı bölgede hafif omuz ağrısı dışında hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi. Haller tekrar gönüllü olup olmayacaklarını sorulduğunda Haller, "Evet, kesinlikle" dedi.

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