Koronavirüs salgını sonrasında yeniden başlatılan Rusya ile Türkiye arasındaki seferlere bir yenisi daha eklenecek.

Rus S7 Hava Yolları, 5 Eylül'den itibaren Novosibirsk'ten Antalya'ya uçuşları başlatacağını açıkladı.

HAFTADA 4 GÜN UÇUŞ

Novosibirsk-Antalya uçuş biletlerinin satışa sunulduğunu belirten şirket, haftada 4 gün uçuş gerçekleştireceğini kaydetti.

Günler, salı, perşembe, cumartesi ve pazar olarak belirlendi.

Pobeda Hava Yolları, 17 Eylül'de Kazan'dan Antalya'ya seferle gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirmişti.