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    • Dünya
    • 24.08.2020 17:19
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    • 24.08.2020 17:19
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    Son dakika: 'nın kentinden 'ya uçuşlar başlayacak

    Gelen son dakika haberine göre, Rus hava yolu şirketi , 5 Eylül'den itibaren uçuşları gerçekleştireceğini duyurdu.

    5 Eylül'den itibaren uçuşlar başlıyor!

    Koronavirüs salgını sonrasında yeniden başlatılan ile arasındaki seferlere bir yenisi daha eklenecek.

    Rus , 5 Eylül'den itibaren 'ten 'ya uçuşları başlatacağını açıkladı.

    HAFTADA 4 GÜN UÇUŞ

    Novosibirsk-Antalya uçuş biletlerinin satışa sunulduğunu belirten şirket, haftada 4 gün uçuş gerçekleştireceğini kaydetti.

    Günler, salı, perşembe, cumartesi ve pazar olarak belirlendi.

    Pobeda Hava Yolları, 17 Eylül'de Kazan'dan Antalya'ya seferle gerçekleştirmeyi hedeflediğini bildirmişti.

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    Haberler Dünya Son dakika: Rusya'nın Novosibirsk kentinden Antalya'ya uçuşlar başlayacak
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