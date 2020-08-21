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    • 21.08.2020 19:59
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    Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini kutladı: Her alanda başaracağız

    , sosyal medya hesabından Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp rezervi keşfinedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Koca paylaşımında, "Dönüm noktası de emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız" dedi.

    Motivasyon olacak, her alanda başaracağız

    Bakan Koca, hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan 'ın Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz'de 320 milyar metreküp bulunduğu müjdesi verdiğini anımsattı.

    Koca, "Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini kutladı: Her alanda başaracağız
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