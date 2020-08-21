Milyonlarca vatandaş Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamasına odaklandı. Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yaptığı açıklamada Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Türkiye yılda kaç metreküp doğalgaz tüketiyor?" sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye yıllık doğalgaz ihtiyacı

1 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR?

Aşağıdaki tabloda Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 1. kademe (0-100.000 Sm3 / yıl) konut aboneleri (serbest olmayan tüketiciler) için illere göre; doğal gaz metreküp fiyatları gösterilmiştir:

Abone grubu İstanbul Ankara Bursa Kocaeli İzmir

1. kademe konut abonesi 1,5225639968 TL 1,594353 TL 1,463525 TL 1,435691 TL 1,566279 TL

TÜRKİYE YILDA KAÇ METREKÜP DOĞALGAZ TÜKETİYOR?

4 Ocak 2020 tarihi itibarı ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) verilerinden alınan son bilgilere göre; Türkiye'de doğalgaz tüketim miktarı 49 milyar 328 milyon metreküp olarak gerçekleşmiştir.

TÜRKİYE YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR, KAÇ METREKÜP?

Türkiye'de doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor.

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.