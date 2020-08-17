Michel, mektubunda, "Dışişleri bakanlarımızın ele aldığı bir diğer konu olan Doğu Akdeniz'deki durum hakkında eksiksiz bir hazırlık için zaman ayırmayı ve 24-25 Eylül 2020'de özel bir Avrupa Konseyi toplantısında yeniden bir araya gelmeyi teklif ediyorum." ifadesini kullandı.