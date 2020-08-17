Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirmiş olduğu başarılı faaliyetler başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere pek çok devlet tarafından eleştirilerek yasa dışı olarak yorumlanıyor. Yürütülen başarılı faaliyetler kara propaganda ve çeşitli manipülasyonlarla hedef gösteriliyor.

Medya ve sosyal medya eliyle yapılan bu propagandalardan biri de Brüksel merkezli Vocal Europe Think Tank kuruluşu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime kimin sebebiyet verdiğini araştıran bir anket yayınladı.

SUÇLAMAK İÇİN ANKET DÜZENLEDİLER

"Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de büyüyen gerilimden kim sorumlu?" sorusunun sorulduğu ankette Yunanistan, Türkiye ve her ikiside seçenekleri yer alırken, kullanıcıların yüzde 49,1'i Türkiye'yi suçladı.

Avrupalı, Yunan ve Türk düşmanı hesapların çoğunlukla oy kullandığı ankette Türkiye'nin aleyhinde yorumlar yapılırken, saldırgan ifadeler de kullanıldı.