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    • 17.08.2020 20:07
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    Avrupa'dan 'nin politikasına yönelik suçlama anketi!

    ’nin ’deki başarılı politikasını sindiremeyen Avrupa, bir rezilliğe daha imza attı. isimli Think Tank kuruluşu Doğu Akdeniz’deki gerilimle ilgili 3 gün sürecek olan bir oylama başlattı. Twitter üzerinden yürütülen oylamada Türkiye karşıtı nefret içeren birçok yorum yapıldı.

    Avrupa'lı şirket Türkiye'yi suçlamak için oy topladı!

    'nin 'de gerçekleştirmiş olduğu başarılı faaliyetler başta ve olmak üzere pek çok devlet tarafından eleştirilerek yasa dışı olarak yorumlanıyor. Yürütülen başarılı faaliyetler kara propaganda ve çeşitli manipülasyonlarla hedef gösteriliyor.

    Medya ve sosyal medya eliyle yapılan bu propagandalardan biri de merkezli Think Tank kuruluşu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime kimin sebebiyet verdiğini araştıran bir anket yayınladı.

    SUÇLAMAK İÇİN ANKET DÜZENLEDİLER
    "Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de büyüyen gerilimden kim sorumlu?" sorusunun sorulduğu ankette Yunanistan, Türkiye ve her ikiside seçenekleri yer alırken, kullanıcıların yüzde 49,1'i Türkiye'yi suçladı.

    Avrupalı, Yunan ve Türk düşmanı hesapların çoğunlukla oy kullandığı ankette Türkiye'nin aleyhinde yorumlar yapılırken, saldırgan ifadeler de kullanıldı.

    Haberler Güncel Avrupa'dan Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına yönelik suçlama anketi!
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