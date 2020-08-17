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    • Dünya
    • 17.08.2020 13:51
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    • 17.08.2020 13:51
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    'ın çaldığı kapılar yüzüne kapanıyor! 'dan büyük rest: Sakın onaylamayın...

    'de gerginlik son sürat devam ediyor. faaliyetlerini devam ettirirken, yardım çığlıklarını kapı kapı dolaşarak duyurmaya çalışıyor. Yunanistan'a son kötü haber de 'dan geldi. Almanya, ile yapılan korsan anlaşması konusunda Yunanistan'a ultimatom verdi.

    Yunanistan'ın çaldığı kapılar yüzüne kapanıyor! Almanya'dan büyük rest: Sakın onaylamayın...

    'nin hidrokarbon araştırma faaliyetleri kapsamında 'i 'e göndermesi 'da büyük paniğe yol açtı.

    'nın bu adımı sonrası Avrupa Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağıran Yunanistan, buradaki zirveden hiçbir sonuç alamadı.

    Türkiye'ye yaptırım ve kınama kararı bekleyen Yunan hükümeti, , , , ve İspanya gibi ülkelerin engellemesi ile büyük hüsrana uğradı.

    ALMAN HÜKÜMETİ DEVREYE GİRDİ

    Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunun diplomasi yolu ile çözülmesi için yaptığı çağrıların ardından Alman hükümeti devreye girmişti.

    Yunanistan önce masaya oturmayı kabul ederken ardından ise ile anlaşması imzalayarak diplomasi masasını devirmeyi tercih etmişti.

    ATİNA'YA 'ANLAŞMAYI ONAYLAMA' BASKISI

    Alman hükümetinin Türkiye ile Yunanistan arasında diyaloğun yeniden sağlanması için Atina'ya baskı yaptığı öne sürüldü.

    YUNANİSTAN'IN TALEPLERİ HUKUKSUZ!

    Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet alanına Meis adası üzerinden itiraz edip Mavi Vatan'ı işgal rüyası görse de uluslararası hukuk, Atina merkezli tezlerin yanlışlığını net biçimde ortaya koyuyor.

    Meis, Türkiye kıyılarına 2 kilometre, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta bulunan bir ada. Bu haliyle doğrudan Türk karasuları içerisinde. Uluslararası denizcilik hukukunun 'denizlerin adil bir biçimde paylaşılmasını' öngören ilkeleri Yunanistan'a Meis üzerinden hiçbir hak tanımıyor.

    Haberler Dünya Yunanistan'ın çaldığı kapılar yüzüne kapanıyor! Almanya'dan büyük rest: Sakın onaylamayın...
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