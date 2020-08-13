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    • Dünya
    • 13.08.2020 12:15
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    • 13.08.2020 12:15
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    'da koronavirüs vakaları 5 binin üzerinde!

     Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 57 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 907 bin 758’e yükseldi.

    Ülkede koronavirüs vakaları 5 binin altına inmiyor!

    Ülkede son bir günde ölü sayısı 124 artarak 15 bin 384'e, iyileşen sayısı 6 bin 98 artarak 716 bin 396'ya ulaştı.

    genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,3'ünde semptom görülmedi.

    'da son 24 saatte vaka sayısı 692 artarak 250 bin 303'e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 622'ye çıktı.

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 290 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 31 milyon 500 bini geçtiği kaydedildi.

    Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

    Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

    Başkent 'da 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

    Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart'ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos itibarıyla , ve Tanzanya'ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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