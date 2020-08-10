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    • Dünya
    • 10.08.2020 12:06
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    • 10.08.2020 12:06
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    Son dakika: NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan panikledi: toplanıyor

    Son dakika haberine göre,  sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, 'nin 'deki yeni bir NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Alarma geçen Yunanistan,  Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.


    , 'in yürüteceği sismik araştırmalarla ilgili 'de NAVTEX ilan etti. 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak olan yeni NAVTEX Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunanistan 'nin Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında acil toplantı gerçekleştireceği açıklandı.Güney Kıbrıs ve Yunanistan medyası, Türkiye'nin Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmayla ilgili yayınlayacağı NAVTEX ilanını manşetlere taşıdı.Türkiye ile Yunanistan arasında bulutların sertleştiğini yazan Rum medyası, Türk savaş gemilerinin de Doğu Akdeniz'de konuşlandığına dikkat çekti.

    "TÜRKİYE, MISIR- YUNANİSTAN ANLAMASINA MEYDAN OKUYOR"
    Türkiye'nin adımları karşısında Yunanistan savaş gemilerinin de seferber edildiği bildirildi. Atina yönetiminin Türkiye'nin tavrı karşısında alarmda olduğu ifade edildi.Öte yandan Yunan medyası, Türkiye, Mısır-Yunanistan anlaşmasına meydan okuyor.

    NAVTEX NEDİR?
    İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.


    Haberler Dünya Son dakika: Türkiye NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan panikledi: Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor
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