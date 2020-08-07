Ülkedeki siyasi rejimi yeniden gözden geçirme gibi değişimlerle karşı karşıya olduklarını ifade eden Avn, "Bu olay Lübnan'a yönelik ablukayı kaldırdı, dünya ülkeleri başkanlarının birçoğu beni arayarak maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını ilettiler ve yardım uçaklarını da göndermeye başladılar." diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde Lübnan'a ciddi yardımların ulaşacağına işaret eden Avn, "Beyrut, patlama öncesinden daha iyi olacak. Patlamadan etkilenen bölgelerin, yardım edecek ülkeler arasında bölüştürülmesi gibi bir düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 154'e yükseldiğini, yaralı sayısının da yaklaşık 5 bin olduğunu açıklamıştı.