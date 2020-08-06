BUNYAVİRÜS BELİRTİLERİ

Mynet'te yer alan habere göre, Bunyavirüs genomları segmentlere ayrıldığı ve hızlı rekombinasyon gerçekleştiği için salgın riski artabiliyor. Şiddetli ateşe sebep olabilen bunya virüs, sivrisinekler, keneler ve sinekler gibi hemafagöz eklembacaklılar ile bulaşabiliyor. Viral kuluçka süresi 48 saat olan bunyavirüs, ortalama üç gün devam eden grip benzeri semptomlara sebep olabiliyor. Bu nedenle bunyavirüs sürekli olarak başka hastalıklarla karıştırılabiliyor. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri'ne göre ölüm oranı da %10 olarak geçiyor. Yaygın semptomlar arasında ateşin yanı sıra halsizlik, karın ağrısı, iştah azalması ve bulantı da görülebiliyor.