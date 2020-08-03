"Altı yıl önce kapalı Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması vizyonumu ortaya koyduğumda buna gülüp geçenler vardı, şimdilerde gerek Kıbrıs Türk tarafındaki pek çok aktör ve kamuoyu artık bu politikayı desteklemeye başladı." diyen Özersay, Türkiye'nin de artık bu vizyona tam destek verdiğinin altını çizdi.

Özersay, bu gelişmeler ve özellikle Rum tarafının bunu engelleyemiyor olduğu yönündeki itirafının, durumu ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.