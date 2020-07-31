Türkiye o bölgelerde harekete geçti! 2 kritik hamle...

HEDEFLER YERLE BİR

Bu kapsamda değişik kara araçları ve birliklerinin yanı sıra "Koca Yusuf" olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dev nakliye uçağı A-400 M ile Azerbaycan'a götürülen ATAK helikopterleri de 'kara hava unsuru' olarak tatbikata katıldı. Keskin manevra yeteneğine sahip, yakın hava desteği görevi kabiliyeti bulunan ATAK helikopteri, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılmış durumda. Helikopter çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilmiş ve aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT ve 2 adet STINGER füzeyle de görev yapabiliyor. ATAK helikopterleri, tatbikattaki harp oyunları planlamasıyla belirlenmiş düşman hedefleri yüklü olduğu gerçek mühimmatlarla vurup yerle bir etti. 40 kilometre menzile sahip "Fırtına" ve diğer değişik obüsler de, kara unsurlarının düşman mevzilerine ilerleyişine yol açmak için "temizlik atışları" yaptı.