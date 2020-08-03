Dünyayı adeta kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 20 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsün bazı kan gruplarına daha çok bulaştığı konusunda araştırmalar açıklanmıştı. Gelen son dakika haberi tüm bu araştırmaları çürüttü. ABD'li bilim insanları bazı kan gruplarının yeni tip corona virüsten(Covid-19) daha fazla etkilendiğine dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Daha önce A tipi kan grubuna sahip insanların daha fazla enfekte olduğu ve ölüm oranın daha yüksek olduğu öne sürülmüştü. COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EN RİSKLİ "A", EN AZ RİSKLİ "O" İDDİASI
Geçen ay ABD'de Kaliforniya merkezli biyoteknoloji şirketi 23andMe'nin 750 bin kişinin verilerini incelediği raporda Covid-19 karşı en riskli kan grubunun A, en az riskli grubun ise "0" olduğu belirtilmişti. Söz konusu teori, farklı ülkelerde yapılan çeşitli araştırmalarla da desteklenmişti.
Avrupa'da yapılan bir araştırmada ise bazı genetik faktörler ile A tipi kan grubuna sahip olanların, corona virüsü yüzde 45 daha şiddetli yaşadığı öne sürülmüştü.
"İSTATİSTİKİ OLARAK DOĞRU OLABİLİR, ANCAK TIP BİLİMİ İÇİN YETERLİ DEĞİL"
Ancak, ABD'de yer alan Massachusetts General Hospital ve Beth Israel Deaconess Hospital tarafından geçen hafta yayımlanan bir araştırmada kan grupları farklı olan insanların Covid-19'dan değişik düzeylerde hastalandığına dair bir bulguya rastlamadıklarını belirtti. Araştırmacılar daha önce yapılan çalışmaların hakemli dergilerde onaylanmadığı ve küçük gruplar üzerinde ya da laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmemiş olduğunu belirtti.
Diğer taraftan dünyadaki en yaygın kan grubunun "0" olduğunu, ardından ise "A" tipinin geldiğini belirten uzmanlar, Covid-19'un ölüm oranın yüzde 1 olduğu düşünülünce istaitistiki olarak böyle bir sonuca varılabileceğini, ancak tıp biliminde anlam ifade edebilmesi için farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması gerektiğini açıkladı.
KORONAVİRÜS O ORGANDA KALICI HASAR BIRAKIYOR!
Prof. Dr. Nail Çağlar, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınında riskli grubun 65 yaş üzeri, kronik hastalığı ve bazı nedenlerden dolayı bağışıklık sistemi kötü olan bireyler olduğunu, riskli grubun içinde kalp hastalıklarının özel yer tuttuğunu söyledi.
Prof. Dr. Çağlar, koronavirüsün vücutta bulunan protein enzimine bağlandığını belirterek, "Bu protein de bütün dokularda var. Virüs bu hücrelere bağlanıyor ve o sırada zarar veriyor. 'Sitokin fırtınası' denilen olay ortaya çıkıyor. Vücut bağışıklık sistemini ayağı kaldırıyor ve birtakım maddeler açığa çıkıyor. Kalp yetmezliği gelişebiliyor. Eğer hastaların koroner damarlarında darlıklar varsa o plaklar yırtılıyor, üzerine pıhtı ekleniyor ve kalp krizi geçirme riski olabiliyor. Covid-19'un etkileme mekanizması bu şekilde olabiliyor" dedi.
'ÖLEN HASTALARIN YÜZDE 22'SİNDE CİDDİ KALP RİTİM BOZUKLUĞU VAR'
Prof. Dr. Çağlar, koronavirüsün kalp-damar sistemi için risk unsuru olduğunu kaydederek, "Covid-19 geçiren bir hastada özellikle altta yatan kalp hastalığı varsa kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. Bunların içinde en önemli dediğimiz kalp kası iltihabıdır. Bütün virütik hastalıklar kalp kası iltihabı yapabiliyor. Bunların bir kısmı kalıcı oluyor. Buna bağlı ciddi kalp ritim bozuklukları (aritmi) ortaya çıkabiliyor. Bu hastalar sadece Covid-19'dan dolayı kalp krizi geçirebiliyor. Kalp krizinin ciddi tarafı var. Bu hastalıklarda bunların bir kısmı kalıcı olabiliyor. Covid-19 virüsünden ölen hastaların yüzde 22'sinde ciddi bir kalp ritim bozukluğu problemi ortaya çıkıyor. Yüzde 11'inde beyin felci (inme) ortaya çıkıyor. Yüzde 73'ünde de hipertansiyon var. Yüzde 30'unda da kalp damarlarında tıkanma problemi var. Genç hastalarda da bu tip kardiyolojik yan etkiler ortaya çıkabilir ve kalıcı olabilir. Yaşlılarda da bağışıklık sistemine bağlı daha ağır seyredebiliyor; kalıcı olma ve ölümcül olma riski daha da fazladır" diye konuştu.
'KALP HASTASI 30-79 YAŞ ARALIĞINDA ÖLÜM HIZI YÜZDE 2'
Kalp-damar hastalarının genel prensiplere uyması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Çağlar, "İyi bir uyku düzeni ile vücut direncini koruyabiliriz. Dengeli beslenecekler ve egzersizlerini ihmal etmeyecekler. Haftada en az 150 dakika, günlük 40-45 dakika tempolu yürüyüş gerçekleştirilebilir. Kalp hastalığı olan 30-79 yaş aralığında Covid-19'a bağlı ortalama ölüm hızı yüzde 2'dir. 70-79 yaş aralığında yüzde 8, ancak 80 yaşın üzerine çıkınca yüzde 14 oluyor. Yaş faktörünün önemli olduğunu görüyoruz. Covid-19 geçiren hastaların yüzde 17'sinde hipertansiyon, yüzde 16'sında kardiyovasküler hastalık buna beyin felci, kalp krizi de dahil yüzde 9'unda da diyabet var" dedi.
KORONAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
Daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
tat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
solunum güçlüğü veya nefes darlığı
göğüs ağrısı veya göğüste baskı
konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.
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