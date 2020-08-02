

İSTANBUL

Kurban Bayramı'nda vaka sayısı en yüksek il olan İstanbul'da, kent sakinleri Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu.

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, ''Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var'' dedi. Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 4 gündür günde ortalama 100e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Burun akıntısı,

Baş ağrısı,

Ağır solunum yetmezliği,

Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.