Corona virüse dair son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bazı illerde vaka sayıları düşüşe geçerken bazı illerde artış var. Hayat Eve Sığar uygulamasından corona virüs yoğunluk haritaları kontrol edildiğinde özellikle bazı illerdeki görüntü korkuttu. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dikkatli olalım' uyarısıyla bir paylaşım yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sahil bölgelerinde artan yğunluğa dikkat çekerek, tatilcileri kurallara uyma konusunda uyardı. Aynı zamanda ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelen son dakika açıklaması geldi. Bilim insanları yaptıkları son araştırmada 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığını belirtti. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Sağlık Bakanı Koca'dan Son Dakika Uyarısı ! Birinci Dalga Sahillere İndi
Koronavirüsü en çok onlar bulaştırıyor!
Kovid-19 hastalarının evde temas ettikleri kişilerin ortalama yüzde 11,8'inin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, bu oranının yaşları 10 ila 19 olan hastalarla yaşayanlarda, yüzde 18,6 olarak tespit edildiği belirtildi.
Çalışmada incelenen gruplar arasında, Kovid-19'un evde en yüksek bulaşma riskinin, bu yaş aralığındaki çocuklardan kaynaklandığı vurgulandı.
Uzmanlar, 10 yaşından küçük çocukların Kovid-19'u bulaştırma oranının ise en düşük olduğunu belirtti ancak okullar açıldığında bu durumun değişebileceği uyarısında bulundu.
Birçok ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve derslerin nasıl yürütüleceği konusunda tartışmalar sürüyor.
DİYARBAKIR
Hasta sayısında artış yaşanan Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki mezarlıklarda denetim gerçekleştirerek vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu.
KONYA
Konya'da, son günlerde Coronavirüs vakalarındaki artışa rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor.
ANKARA
Salgının başından bu yana vaka sayıları ile dikkat çeken başkent Bakan Koca'nın saydığı şehirler arasında yer aldı.
GAZİANTEP
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede 15 evde oturan 55 kişi önlem amaçlı karantinaya alındı. İlçedeki karantina sayısı 115 ev ve 355 kişiye yükseldi. İlçeye bağlı Pınarbaşı, Atatürk, Yolbaşı, Kazıklı, Hasanlök ve Şerikanlı mahallelerinde bayramın 1 ve 2'nci gününde pozitif vaka ile başlatılan filyasyon çalışması ile 15 evde oturan 55 kişi karantinaya alındı. İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğler yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine polis ve jandarma ekiplerince güvenlik şeridi çekildi. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekiplerince dezenfekte edildi. İlçe Hıfsıhha Kurulu kararıyla pozitif vakalar sonrası filyasyon çalışması ile ilçe genelinde karantinaya alınan ev sayısı 115'e, kişi sayısı ise 355'e yükseldi. Kurban bayramını evlerinde geçirmek zorunda kalan ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı belirtildi.
İSTANBUL
Kurban Bayramı'nda vaka sayısı en yüksek il olan İstanbul'da, kent sakinleri Eminönü'ne akın etti. Vapur iskelelerindeki kalabalık yapılan anonslara rağmen koronavirüs tedbirlerini umursamadı. Vapurlar ve iskeleler tıklım tıklım doldu.
MALATYA
Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, ''Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var'' dedi. Malatya Valisi Aydın Baruş, koronavirüs salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Son 4 gündür günde ortalama 100e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek, "Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" dedi.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Nefes darlığı,
Balgamlı öksürük,
Boğaz ağrısı,
Kas ve eklem ağrıları,
Mide bulantısı veya kusma,
İştahsızlık,
Burun akıntısı,
Baş ağrısı,
Ağır solunum yetmezliği,
Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.