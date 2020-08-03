Araştırmacılar T hücresinin işlevini ise, "Faydalı olup olmadıklarını bilmiyoruz, ancak faydalı olabileceklerini düşünmenin makul olduğunu düşünüyoruz. Bu, herhangi bir enfeksiyona karşı tamamen koruma yapacaklarını düşündüğümüzden değil. Zaten bazı hücreler, virüsle daha hızlı savaşabilirler ve bu yüzden hastaneye gitmek veya yoğun bakım ünitesine girmek yerine sadece kötü bir soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz" şeklinde değerlendiriyor.