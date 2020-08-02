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    • 02.08.2020 23:53
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    Son dakika: koronavirüse yakalandı

    , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı. Facebook hesabından açıklama yapan Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

    Kosova'yı sarsan haber!

    , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

    Hoti, Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    "KENDİMİ İZOLE EDİYORUM"
    Hafif bir öksürük dışında semptomu olmadığını dile getiren Hoti, "Bugünden itibaren iki haftalığına kendimi izole ediyorum. Görevimi evden yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

    Kosova'da şu ana kadar 8 bin 799 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu, salgın nedeniyle 249 kişi hayatını kaybetti.

    Kovid-19'dan 4 bin 863 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 687 aktif vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Son dakika: Kosova Başbakanı Avdullah Hoti koronavirüse yakalandı
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