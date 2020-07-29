Bugün alınan yaptırım kararlarını, Esed rejiminin 2011 ve 2019'daki "en korkunç zulümlerinin kurbanlarının anısına" bu olayların gerçekleştiği bölgelere atfen "Hama ve Maarratünnuman" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Pompeo, "Esed rejiminin ordusu, vahşilik, baskı ve yolsuzluk sembolü haline gelmiştir. Yüz binlerce insanı öldürdüler, barışçıl protestocuları tutuklayıp işkence ettiler, okulları, hastaneleri ve pazar yerlerini insan hayatını önemsemeksizin yok ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

ESED'İN OĞLU LİSTEDE

Pompeo, bugünkü yaptırım kararları kapsamında General Zuheyr Esed ve Zuheyr Esed'in oğlu Kerem Esed'in yanı sıra Beşşar Esed'in oğlu Hafız Esed'i de listeye aldıklarını bildirdi.

Ayrıca rejim ordusuna bağlı 1. Kolordunun da yaptırımlara dahil edildiğini belirten Pompeo, "Kurbanlarının anılarını taze tutarken Beşşar Esed ve rejiminden, zulümlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz. Esed'in gereksiz ve acımasız savaşının bitme zamanı geldi." ifadesini kullandı.