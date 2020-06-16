Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.06.2020 05:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.06.2020 05:53
    ABONE OL

    'nin duyurdu: rejimine yaptırım uygulanacak

    'nin () , Trump yönetiminin, 'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

    ABD, Esed rejimine yaptırım uygulayacak

    'nin () , Trump yönetiminin, 'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

    Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ''Trump yönetimi yarın rejiminin askeri zafer elde etmesini önleme ve rejimi ve müttefiklerini BM denetimindeki siyasi sürece döndürme konusunda kararlı adımlar atacak.'' dedi.

    ABD'nin, Esed rejimini, vahşet ve insan hakları ihlallerini gerçekleştirmek için kullandığı gelir kaynaklarından mahrum bırakmayı hedeflediğini belirten Craft, bu şekilde barış umudunun ve siyasi sürecin önündeki engellerin kalkacağını ifade etti.

    Craft, yaptırımların ABD Başkanı 'ın geçen aralık ayında imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'' kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söyledi.

    Haberler Dünya ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft duyurdu: Esed rejimine yaptırım uygulanacak
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri