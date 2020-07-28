Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan da bölgenin karşı karşıya olduğu sorunlar karşısında Riyad ile Tunus'un görüşlerinin uyum sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Bin Ferhan ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Said'i Riyad'a davet ettiğini aktardı.

Görüşmede iki ülkenin de Libya krizinin barışçıl yöntemlerle ve yabancı güçlerin müdahalesi olmadan çözülmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.