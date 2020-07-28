Türkiye'nin Libya'daki savaşın seyrini değiştirmesi, birilerini rahatsız etmeye devam ediyor.

Libya'da meşru Serrac hükümetine desteğini belirterek tarafını ilk günden bu yana belli eden Türkiye, çeşitli ambargolara ve engellemelere karşı dik duruşundan taviz vermemekte kararlı.

"TÜRKİYE'YE SİLAH SATMIYORUZ"

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, General Anzeiger gazetesine verdiği röportajda gelen bir soru üzerine Türkiye'ye silah satışına onay vermediklerini söyledi.

"Türkiye artık Almanya'dan silah temin edemiyor" diyen Maas, Ankara'nın çok sayıdaki silah ithalat talebine olumsuz yanıt verdiklerini söyleyerek, "Artık sadece deniz kuvvetlerinin kullandığı ürünleri veriyoruz" diye konuştu.

AMBARGOLAR TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMİYOR

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı yerli ve milli üretim hamlesiyle savunma sanayindeki yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardı. Türkiye, hem kara, deniz ve hava araçları ve sistemleri hemde alt sistemlerde kritik araç ve parçaların üretimini artık kendisi yapıyor. Savunmada yurtdışına olan bağlılığını çok fazla alanda kıran Türkiye kendi İHA-SİHA ve helikopterini üretirken savaş uçağı için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan rahatsız olan Avrupa ve ABD yıllardır Türkiye'ye çeşitli ambargolar uyguluyordu ancak Türkiye'nin 'yerli hamlesi' bunu tamamen kırdı ve en sert ambargolar uygulansa bile operasyonlara aksaklık olmadan devam edildi. Bunun en dikkat çeken örnekleri ise Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Operasyonları.





ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI, TÜRKLERİN YAPTIKLARI BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ DİYOR...

Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğuna ve Türk Hükümeti'nin ittifakı savunan görevler üstlendiğine dikkat çekmekle birlikte, "Türkiye'nin Suriye savaşında yaptıkları bizim için kabul edilemez" dedi.

Alman bakan, Türkiye'ye muharip olarak kullanılabilecek silah satmama kararları hakkındaki değerlendirmesini, "Bir NATO müttefikine yönelik takınılan bu tutum, oldukça ileri bir adım" sözleriyle tamamladı.

LİBYA YAPTIRIMLARI ÖNCE ŞİRKETLERE

Son haftalarda Libya konusunda da Türkiye'ye yönelik sert eleştiriler dile getiren Maas, AB'nin silah ambargosunu ihlal eden ülkelere yaptırım planlarına da açıklık getirdi.

"SİLAH AMBARGOSUNU İHLAL EDEN DEVLETLERE YAPTIRIM TEHDİDİ"

Yabancı güçlerin Libya'ya silah göndermesine göz yummayacaklarını söyleyen Maas, "Almanya, Fransa ve İtalya olarak ilk aşamada Libya'ya üçüncü ülkelerin talimatıyla silah gönderen şirketlere, AB yaptırımları uygulanması konusunda mutabakata vardık. Bunun sonuç vermemesi halinde, silah ambargosunu ihlal eden devletlere karşı da yaptırım uygulamaya hazır olmak zorundayız" dedi.

ANKARA-BERLİN GERGİNLİĞİ

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik silah ihracatını 2016'dan bu yana sürekli olarak sınırlandırması, iki ülke arasındaki en büyük gerginlik konularından birini oluşturuyor.





Ankara'nın 2015'de Güneydoğu illerinde başlattığı askeri operasyonlar ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında, Türkiye'ye silah satış politikasını gözden geçirdiğini açıklayan Almanya, 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında adımlarını daha da sertleştirmiş, "Suriye'de kullanılabilecek savunma sanayi ürünlerinin ihracatına onay verilmeyeceğini" duyurmuştu.

ALMAN CEPHESİNDE SİLAH SATIŞINI MUHALEFET ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Merkel hükümeti, muhalefet partilerinin ağır baskısı altında bulunuyor. Muhalefet partileri, Alman hükümetinden Türkiye'ye karşı genel bir silah ambargosu uygulanmasını talep ediyor.

Ankara ise Türkiye'nin bölgede istikrar ve terörle mücadelede önemli görevler üstlendiğini, Avrupa'nın da güvenliğine önemli katkılar sağladığını, Berlin'in tutumunun ise NATO müttefikliği ile bağdaşmadığını savunuyor.

