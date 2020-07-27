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    • 28.07.2020 06:49
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    Son dakika: 'da darbeci Hafter vahşeti: Kurtarılan bölgede yanmış bir ceset bulundu

    Son dakika haberine göre, hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Hafter milislerinden kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki bölgede yanmış bir ceset bulundu.

    Libya'da Hafter vahşeti: Yanmış halde bulundu

    hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Ayn Zara bölgesindeki bir çiftlikte yanarak kömürleşmiş kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

    Cesede, bölgedeki bir vatandaşın ihbarı üzerine ulaşıldığı ifade edildi ancak başka ayrıntı verilmedi.


    5 HAZİRAN'DA TERHUNE'DE KONTROL SAĞLANMIŞTI
    Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

    Darbeci Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde 11 bulunduğunu açıklamıştı.


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