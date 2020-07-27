Yunanistan 'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii 'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla ilgili Yunanistan hükümetinin aksine ezber bozan açıklamalarda bulundu.diyen Evangelos Papanikolaou,dedi.





TÜRKLER OLMASAYDI AYASOFYA DÜŞERDİ

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yunan rahip, "Şimdi söyleyin 24 saat boyunca Ayasofya'ya kaç tane çıplak giriyordu sayısızca. İç çamaşırı gösteren kısa eteklerle. Yalan mı söylüyorum? Çünkü müzeydi ve tüm o kirli turistler umursamadan ve saygısızca giriyordu. Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Çıplak mı gireceksin? Hayır. Uzun bir elbise ve başörtüsüyle gireceksin. Belki de bunu bir düzeltme bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi." ifadelerini kullandı.



