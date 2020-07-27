Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasıyla ilgili Yunanistan hükümetinin aksine ezber bozan açıklamalarda bulundu.
SEÇMEK ZORUNDA OLSAM TÜRK SEÇERİM
"Türkler nerede olursa olsunlar hep daha iyilerdi." diyen Evangelos Papanikolaou, "Bizim için utanç verici ama bu gerçek. Girit'te daha iyi manastır sistemi vardı, Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı ama Yunanistan'da Othonas'ın emrilye çok sayıda manastır ve kilise kapatıldı. Azizlerin hatıraları gümüş kutulardan çıkarılıp hükümet için maaşa gönüştürüldü. Ayrıca Türkler hüküm sürerken insanlar kolayca dinlerini yaşayabiliyordu. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyor. Bana kalsa ikisi de görülmesin ama birini seçmek zorunda olsam Latin yerine Türk seçerim." dedi.
TÜRKLER OLMASAYDI AYASOFYA DÜŞERDİ
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yunan rahip, "Şimdi söyleyin 24 saat boyunca Ayasofya'ya kaç tane çıplak giriyordu sayısızca. İç çamaşırı gösteren kısa eteklerle. Yalan mı söylüyorum? Çünkü müzeydi ve tüm o kirli turistler umursamadan ve saygısızca giriyordu. Şimdi ayakkabı olmadan gireceksin. Bu saygı değil mi? Çıplak mı gireceksin? Hayır. Uzun bir elbise ve başörtüsüyle gireceksin. Belki de bunu bir düzeltme bir lanet değil, düzeltme olarak görmeliyiz. Şimdi Ayasofya için üzgünüz diyorlar. Ayasofya'yı koruyan Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi." ifadelerini kullandı.