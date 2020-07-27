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    • 27.07.2020 11:55
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    Yunan gazeteci Stelyo Berberakis: 'nın cami olarak açılması Yunanlıların kalbine saplanan bir ok

    Son dkaika haberi... , Türkiye'nin kararı sonrası şoku henüz atlatamadı. Yunan gazeteci 'nın ibadete açılmasını Yunanlıların kalbine saklanan bir ok olarak niteledi. Berberakis kaleme aldığı analizde Yunanistan'da şok etkisi yapan Ayasofya kararının neden olduğu travmayı anlattı.

    Şoku atlatamadılar: Yunanlıların kalbine saplanan bir ok...

    Yunan gazeteci 'nın ibadete açılmasının 'da şok etkisi oluşturduğunu söyledi. Berberakis ile ilgili alınan kararları Yunanlıların kalbine saplanan bir ok olarak niteledi.

    DERİN BİR TRAVMA
    Berberakis BBC Türkçe için kaleme aldığı yazıda Ayasofya ile ilgili alınan kararın Yunanistan'da bazı çevrelerde derin bir travmaya neden olduğunu yazdı.

    MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR MABET
    Yunanlılara göre bir zamanlar Hıristiyan Ortodoks dünyasının en büyük kilisesi olan Ayasofya mutlaka görülmesi gereken bir mabet olarak kabul ediliyordu.

    YUNAN TURİSTLERİN UĞRADIĞI İLK YER
    Berberakis'in yazısından öne çıkan satır başları şöyle:

    İstanbul'u ziyaret eden milyonlarca Yunan turistin ilk uğradığı tarihi yer Ayasofya oldu.

    Ayasofya, Yunan halkı için "mutlaka görülmesi gereken bir mabet" olarak seyahat listelerinin başında geliyordu.

    Ayasofya'yı ziyaret edenler, buranın "bir zamanların en büyük; en şanlı ve en görkemli Ortodoks kilisesi" olmasından gurur duymakta; ve "müze olarak ziyarete açık olmasına" da şükretmekteydi.

    Bu nedenle İstanbul'dan fırlatılan ve Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyuran okun, tüm Yunanların yüreğine saplandığı söylenebilir.

    Haberler Dünya Yunan gazeteci Stelyo Berberakis: Ayasofya'nın cami olarak açılması Yunanlıların kalbine saplanan bir ok
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