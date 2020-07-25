Başkan Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Fishman, dinlerken ürperdiğini ve bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:ABD'li yazar ve akademisyen Fishman, İsrail'in en eski ve en etkili günlük gazetesi Haaretz'de makaleler yayınlıyor. Fishman, Türkiye ve Filistin-İsrail konularıyla özel olarak ilgileniyor. Halen New York Şehir Üniversitesi Brooklyn College'da öğretim üyeliği yapan Fishman, Osmanlı Filistini'nin son dönemlerini mercek altına alıyor. İngilizce, İbranice, Arapça, Türkçe, Almanca ve Fransızca bilen akademisyen, çalışmalarını daha çok Türkçe, Arapça ve İbranice kaynaklar üzerinden gerçekleştiriyor. Hayatını ABD, İsrail ve Türkiye arasında sürdüren ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde ders veren Fishman, İsrail-Filistin Sorunu ve Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında makaleler kaleme alıyor.