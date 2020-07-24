Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınması İslam aleminde coşkuyla karşılanırken, Yunanistan'ın başını çektiği batılı devletlerde ise adeta bir yas havası hakim. 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı Ayasofya Camii'nin tarihi gününde Yunanistan, bayraklarını yarıya indirirken, kiliselerden tepki olarak çan sesleri yükseldi.

"YUNANLILAR YAS TUTUYOR"

Yunan haber sitesi KeeptalkingGreece'e göre ülkenin başkenti Atina başta olmak üzere pek çok yerinde bayrakların yarıya indirildiği ifade edildi.

Selanik, Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden tepki olarak çan sesleri yükselirken, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için dualar edildi.

Akşam saat 20:00 sularında yapılacak olan ayinde de Ayasofya'ya özel matem ilahilerinin okunacağı duyuruldu. Yunan medyası Ayasofya'nın ibadete açılması için "kara ve utanç dolu bir gün" ifadelerini kullandı.

Başkent Atina'da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana'ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okunacak.